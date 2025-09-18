Sport italiano in lutto, nel fine settimana un minuto di raccoglimento per Franzoso

© ansa
Il calcio italiano, ma più in generale lo sport del nostro paese, renderà omaggio al discesista Matteo Franzoso, morto tragicamente nei giorni scorsi dopo un incidente nel tracciato in cui si stava allenando per la nuova stagione, in Cile.
Si legge dai canali FIGC: "Il Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a far osservare un momento di raccoglimento in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nella settimana, in memoria del giovane sciatore azzurro Matteo Franzoso".
Commenti (0)