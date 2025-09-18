'Pulcinella on the World': opera di Antonio Nocera donata dal Napoli al Manchester City

Si chiama "Pulcinella on the World" l'opera realizzata per l'occasione dall'artista Antonio Nocera e consegnata dalla dirigenza del Calcio Napoli ai colleghi del Manchester City. A poche ore dall'esordio stagionale in Champions League, la dirigenza della SSC Napoli e i delegati UEFA, infatti, sono stati ospiti del Manchester City per il consueto pranzo pre-gara. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato il ceo del Manchester City, Ferran Soriano, con le dirigenze dei rispettivi club, che hanno condiviso nella cornice dell'Etihad Stadium, insieme con Giorgio Marchetti (Deputy General Secretary UEFA) e Nils Fisketj›nn (UEFA Delegation), un momento di fair play e cordialità. La delegazione azzurra ha omaggiato i padroni di casa con l'opera di Antonio Nocera. "È stato un onore collaborare con il Calcio Napoli per la realizzazione dell'opera donata dal presidente De Laurentiis ai vertici del Manchester City" dice Antonio Nocera. Classe 1949, originario di Caivano, Antonio Nocera è impegnato in Italia e all'estero. Pittore, scultore e autore formatosi all'Accademia di Belle Arti del capoluogo partenopeo negli anni Sessanta, trasferitosi a Roma, poi a Parma e a Milano, esordisce con le sue prime mostre. Negli anni successivi ha varcato i confini dell'Italia, esponendo in Inghilterra, Francia, Belgio e Dubai. Più volte presente alla Biennale di Venezia con i suoi lavori, ha realizzato negli ultimi anni una serie di opere per hotel di lusso nelle principali città italiane. Negli ultimi anni ha svolto la sua attività presso i suoi studi "Atelier Ouvert" di Venezia, Firenze e Roma. Dal dicembre dello scorso anno è ritornato alle origini aprendo un nuovo atelier a Napoli, in piazza Vanvitelli e ha da poco concluso al Belvedere di San Leucio a Caserta la sua personale con oltre 100 opere dal Titolo, "I viaggiatori delle Nuvole".