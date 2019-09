"Mihajlovic? Abbiamo parlato con lui prima della partita, per noi è molto importante e ci manca. Giochiamo così grazie alla sua mentalità, a fine primo tempo ci ha trasmesso la sua arrabbiatura". Intervistato al termine di Brescia-Bologna, il match winner Rodrigo Palacio sottolinea l'importanza della figura dell'allenatore che segue la squadra con mezzi tecnologici e social e all'intervallo era arrabbiato per come stavano andando le cose. Palacio ammette anche che "la superiorità numerica ci ha aiutato, l'espulsione è stata decisiva per la rimonta. Nella ripresa siamo entrati in campo con voglia, con grande mentalità. Sul mio gol ha fatto un gran lavoro Orsolini. Ci aspettavamo di partire così forte, abbiamo fatto bene e ora dobbiamo pensare alla Roma".