Bologna, Niccolini: "Mancata lucidità, Immobile dopo la sosta"

"Giocando ogni tre giorni non è possibile fornire sempre prestazioni di alto livello. Oggi non siamo stati lucidi e ci è mancata qualità nei passaggi e in alcune scelte". A parlare è Daniel Niccolini e le sue parole lasciano intendere come il pareggio casalingo con il Torino non soddisfi il Bologna. Bologna che aspetta Italiano: "Vedremo se venerdì potrà riprendere ad allenare in presenza e se sarà a Parma in panchina". Ma aspetta pure Immobile e da questo fronte non arrivano buone notizie: "Quando torna? Bella domanda, o la prossima settimana o forse dolo dopo la prossima sosta". Soddisfatto invece il tecnico granata Baroni: "Venire a Bologna e fare risultato non era affatto scontato, visto che affrontavamo una squadra che fin qui aveva vinto tre gare su tre in campionato in casa. Stiamo crescendo, stiamo diventando squadra, siamo compatti, abbiamo imparato dagli errori e stiamo trovando fiducia. Abbiamo margini di crescita. Soprattutto abbiamo subito un gol nelle ultime tre partite, segno che stiamo diventando una squadra solida". Solida e al quarto risultato utile, a tre punti dal Bologna e dall'Europa.