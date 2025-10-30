Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, Niccolini: "Mancata lucidità, Immobile dopo la sosta"

30 Ott 2025 - 09:19

"Giocando ogni tre giorni non è possibile fornire sempre prestazioni di alto livello. Oggi non siamo stati lucidi e ci è mancata qualità nei passaggi e in alcune scelte". A parlare è Daniel Niccolini e le sue parole lasciano intendere come il pareggio casalingo con il Torino non soddisfi il Bologna. Bologna che aspetta Italiano: "Vedremo se venerdì potrà riprendere ad allenare in presenza e se sarà a Parma in panchina". Ma aspetta pure Immobile e da questo fronte non arrivano buone notizie: "Quando torna? Bella domanda, o la prossima settimana o forse dolo dopo la prossima sosta". Soddisfatto invece il tecnico granata Baroni: "Venire a Bologna e fare risultato non era affatto scontato, visto che affrontavamo una squadra che fin qui aveva vinto tre gare su tre in campionato in casa. Stiamo crescendo, stiamo diventando squadra, siamo compatti, abbiamo imparato dagli errori e stiamo trovando fiducia. Abbiamo margini di crescita. Soprattutto abbiamo subito un gol nelle ultime tre partite, segno che stiamo diventando una squadra solida". Solida e al quarto risultato utile, a tre punti dal Bologna e dall'Europa.

Ultimi video

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

01:15
Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

Genoa-Cremonese 0-2: gli highlights

01:07
Bologna-Torino 0-0: gli highlights

Bologna-Torino 0-0: gli highlights

03:15
Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

Inter-Fiorentina 3-0: gli highlights

02:58
Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

Juventus-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
Como-Verona 3-1: gli highlights

Como-Verona 3-1: gli highlights

02:10
Roma-Parma 2-1: gli highlights

Roma-Parma 2-1: gli highlights

01:55
Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

Atalanta-Milan 1-1: gli highlights

01:52
Lecce-Napoli 0-1: gli highlights

Lecce-Napoli 0-1: gli highlights

01:37
Sohm: "Ci serve la vittoria per fare un click"

Sohm: "Ci serve la vittoria per fare un click"

02:28
Sucic: "Ci serviva i 3 punti. Il gol merito del futsal"

Sucic: "Ci servivano i 3 punti. Il gol merito del futsal"

01:46
Kabasele: "Peccato per la sconfitta, ma cresciamo"

Kabasele: "Peccato per la sconfitta, ma cresciamo"

02:43
Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

Vlahovic: "Oggi abbiamo dato una risposta. Abbiamo parlato tanto, ora è tempo dei fatti. Futuro? Si vedrà penso solo al presente"

02:10
DICH GILARDINO VIGILIA 29/10 DICH

Gilardino: "L'entusiasmo messo in campo col Milan dovremo rivederlo contro la Lazio"

05:15
DICH MALAGO' SU 100 GIORNI MI-CORTINA 29/10 DICH

Milano-Cortina,"Malagò: "Abbiamo bisogno di questi cento giorni"

01:11
DICH MAROTTA SU INCIDENTE MARTINEZ 29/10 DICH

Marotta: "Vicini alla famiglia della persona deceduta e a Martinez"

I più visti di Calcio

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

DICH JURIC POST MILAN DICH

Juric: "Abbiamo dominato il Milan"

SRV RULLO ARBITRI E VAR, LA "SOLITA" BUFERA (MUSICATO) 27/10

Arbitri e Var sotto accusa: il calcio che non piace

MCH GOL INSUA VS BOCA MCH

Argentina, super gol da centrocampo di Insua!

Luciano Spalletti

Non solo Tudor, anche molti ex Serie A e grandi nomi dall'estero senza panchina

SRV RULLO JUVE, IL SUCCESSORE 27/10 SRV OKK

Juventus, l'ora della scelta: con Spalletti giocherebbe così

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:00
Coppa di Lega inglese: Liverpool fuori, ai quarti Arsenal e City
09:19
Bologna, Niccolini: "Mancata lucidità, Immobile dopo la sosta"
23:58
Chelsea, Garnacho: "Maresca mi ha convinto spiegandomi il suo stile di gioco"
23:47
Torino, Baroni: "Prestazione da squadra vera"
23:42
Fiorentina, Pradè: "Domenica con il Lecce per noi è vita o morte"