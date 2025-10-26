Logo SportMediaset

Calcio

Bologna, Niccolini: "Dominato per 70', c'è rammarico"

26 Ott 2025 - 20:51
© Getty Images

© Getty Images

Mastica amaro Daniel Niccolini - vice di Vincenzo Italiano - dopo il 2-2 con la Fiorentina. "Stasera è stata una gara dai due volti: 70 minuti di un gran calcio con il gol annullato a Dallinga che ha cambiato la partita. Alla fine ci sono state tante occasioni e ci è andata bene. È un peccato tornare da Firenze senza 3 punti dopo essere andarti in vantaggio per due gol". "I ragazzi hanno fatto una grande gara, anche in dieci hanno cercato di difendersi con le unghie e con i denti. La Fiorentina si è gettata in avanti con tre attaccanti ed è stato difficile reggere l'urto. Il rammarico c'è perché fino al 70esimo avevamo dominato. Gli episodi? Il secondo giallo di Holm non so se c'era ma è brutto appellarsi agli arbitri". 

