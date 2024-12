Bologna: lesione di primo grado alla coscia sinistra per Orsolini

Sono ripresi stamattina a Casteldebole gli allenamenti del Bologna a due giorni dalla partita di Torino contro la Juve con una brutta notizia riguardante le condizioni fisiche di Orsolini, infortunatori nel match di coppa Italia cotro il Monza. Questo il comunicato del club rossoblù: "Seduta di scarico in campo per i più impiegati col Monza, lavoro tecnico-tattico per gli altri. Differenziato per Oussama El Azzouzi, Michel Aebischer, Thijs Dallinga e Charalampos Lykogiannis, a causa di una contrattura alla coscia sinistra. Gli esami cui è stato sottoposto Riccardo Orsolini hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero di tre settimane".