Calcio

Bologna, la carica di Bernardeschi: "Pronto da quando sono salito sull'aereo"

18 Set 2025 - 18:27
© Getty Images

© Getty Images

In un'intervista rilasciata al Resto del Carlino, Federico Bernardeschi ha raccontato le sue sensazioni sul rientro in Italia dopo l'esperienza al Toronto. Queste le parole dell'attaccante del Bologna: "Io mi sento pronto da quando sono salito su quell'aereo per tornare. Io vorrei giocare sempre. Se così non fosse, dovrei farmi due domande: vorrebbe dire che ho perso le motivazioni. Invece, non vedo l'ora di prendermi le pressioni". Sull'inizio di stagione dei rossoblu, Bernardeschi ha dichiarato: "Potevamo fare di più. Però questa partenza va contestualizzata: ci sono state due trasferte a Roma e Milano in cui abbiamo giocato ma perso uno a zero. Contro il Como abbiamo fatto una grande gara. Credo che ci voglia più calma, i processi non si fanno dopo tre giornate. Siamo sulla strada giusta". 

20:15
Libri: 'La colpa è di chi muore", il calcio da sogno a incubo
19:47
Udinese, verso il soldout contro il Milan
19:26
Spezia, D'Angelo: "Entusiasmo ok, ma serve di più per vincere"
19:00
Lazio, Gigot operato alla caviglia
18:45
Sudtirol, Castori: "Palermo è alle spalle, abbiamo un piano preciso"