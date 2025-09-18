Bologna, la carica di Bernardeschi: "Pronto da quando sono salito sull'aereo"

In un'intervista rilasciata al Resto del Carlino, Federico Bernardeschi ha raccontato le sue sensazioni sul rientro in Italia dopo l'esperienza al Toronto. Queste le parole dell'attaccante del Bologna: "Io mi sento pronto da quando sono salito su quell'aereo per tornare. Io vorrei giocare sempre. Se così non fosse, dovrei farmi due domande: vorrebbe dire che ho perso le motivazioni. Invece, non vedo l'ora di prendermi le pressioni". Sull'inizio di stagione dei rossoblu, Bernardeschi ha dichiarato: "Potevamo fare di più. Però questa partenza va contestualizzata: ci sono state due trasferte a Roma e Milano in cui abbiamo giocato ma perso uno a zero. Contro il Como abbiamo fatto una grande gara. Credo che ci voglia più calma, i processi non si fanno dopo tre giornate. Siamo sulla strada giusta".