Udinese, Runjaic: "Voglio costanza anche contro il Milan"

L'allenatore dell'Udinese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Abbiamo giocato appena l'8% delle partite, è presto per parlare. Siamo partiti bene come lo scorso anno, ma a differenza del passato vorremmo cercare di mantenere questo trend: servirà restare con i piedi per terra ed essere costanti nel gioco e nell'atteggiamento, a partire dalla partita con il Milan di domani".
Sulle scelte di campo in vista di domani, Runjaic ha commentato: "Dipende, in base all'avversario possono esserci idee diverse, bisogna portare sul campo i nostri principi di gioco, ovvero giocare con coraggio. Fino ad ora abbiamo tradotto sul campo quanto provato in allenamento, commettendo errori però da evitare, per esempio contro il Pisa Solet non è riuscito a pulire bene un pallone pericoloso e con il Milan non potremo permetterci un errore del genere, servirà attenzione in ogni situazione".
