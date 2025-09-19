Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Udinese, Runjaic: "Voglio costanza anche contro il Milan"

19 Set 2025 - 13:30

L'allenatore dell'Udinese ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Abbiamo giocato appena l'8% delle partite, è presto per parlare. Siamo partiti bene come lo scorso anno, ma a differenza del passato vorremmo cercare di mantenere questo trend: servirà restare con i piedi per terra ed essere costanti nel gioco e nell'atteggiamento, a partire dalla partita con il Milan di domani".

Sulle scelte di campo in vista di domani, Runjaic ha commentato: "Dipende, in base all'avversario possono esserci idee diverse, bisogna portare sul campo i nostri principi di gioco, ovvero giocare con coraggio. Fino ad ora abbiamo tradotto sul campo quanto provato in allenamento, commettendo errori però da evitare, per esempio contro il Pisa Solet non è riuscito a pulire bene un pallone pericoloso e con il Milan non potremo permetterci un errore del genere, servirà attenzione in ogni situazione".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

01:49
Bologna, parla Zortea

Bologna, parla Zortea

01:29
Cagliari, parla Borrelli

Cagliari, parla Borrelli

01:37
Sarri contro Gasperini

Sarri contro Gasperini

01:43
Juve, allarme difesa

Juve, allarme difesa

01:45
Kenan Yildiz da impazzire

Kenan Yildiz da impazzire

01:34
Inter, non solo Thuram

Inter, non solo Thuram

01:40
Thuram si prende l'Inter

Thuram si prende l'Inter

01:24
MCH LIBERTADORES FLAMENGO-ESTUDIANTES 2-1 MCH

Il Flamengo batte 2-1 l'Estudiantes: gli highlights

01:08
MCH LIBERTADORES LIGA QUITO-SAN PAOLO 2-0 MCH

Il San Paolo cade a Quito, battuto 2-0 dalla Liga

01:37
DICH BUONGIORNO POST CITY DICH

Buongiorno "Non è facile in 11, figuriamoci in 10. Ma la squadra è rimasta unita"

02:35
DICH CONTE estratto conferenza stampa DICH

Conte dopo il Manchester City: "Ne usciamo più forti"

03:32
DICH BEUKEMA NAPOLI POST CITY DICH

Beukema: "Non siamo delusi, abbiamo dato tutto"

01:14
DICH CHERUBINI PARMA DICH

Cherubini: "Gli investimenti di questi cinque anni hanno posto le basi per tanti progetti"

00:35
MCH ARRIVO MOURINHO BENFICA MCH

Mourinho arriva nel centro sportivo del Benfica... in Ferrari

01:34
Il ritorno di Mourinho

Il ritorno di Mourinho

I più visti di Calcio

DICH TUDOR IN MIX POST JUVE-BORUSSIA 16/9 DICH

Tudor: "In questo momento non si poteva fare meglio, Vlahovic quando entra decide le partite"

DICH CHIVU POST AJAX DICH

Chivu: "Contento per Marcus e per Pio, che ha mostrato grande maturità"

Le squadre più costose: 5 inglesi sforano il miliardo, Inter dietro a tutte le big

Inter domani ad Amsterdam

L'Inter prova il colpaccio ad Amsterdam

Gimenez, non si sblocca

Gimenez, non si sblocca

DICH CHIVU PRE AJAX DICH

Chivu: "La squadra per me è forte, ingiusto prendersela con Sommer"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:26
Zaccagni: "Sarri mi ha cambiato la carriera. Lo stop del mercato vissuto come un bicchiere mezzo pieno"
16:16
Serie A, Pioli: "Domenica voglio una Fiorentina vincente"
16:00
Verona, Zanetti: "Contro la Juve dovremo essere grandi"
15:35
Champions femminile: Juve con Bayern e United, Roma con Barça e Real
15:06
Incontro Leghe europee e commissario Ue, continuare a sostenere campionati nazionali