BOLOGNA, ITALIANO: "PAGATO CARO IL ROSSO, MI SPIACE PER POBEGA"

"In questo calcio rimanere in inferiorità numerica è impossibile reggere. Oggi siamo stati in difficoltà per un'ingenuità che abbiamo pagato cara. Mi dispiace per Pobega. Lui mi conosce, sa cosa intendo quando gli chiedo di non stare in 10. Nel primo tempo stavamo giocando alla pari con la Lazio, poi siamo stati costretti a rincorrere. Oggi è stata una partita complicata contro una squadra che stava bene". Così Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, a Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio.