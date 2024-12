Bologna, Italiano: "Mi dispiace aver buttato via una vittoria, però rimane la prestazione"

Vincenzo Italiano non riesce a nascondere il rammarico per la vittoria sfuggita contro la Juventus proprio in extremis. "Il rammarico è enorme perché potevamo vincere finalmente allo Stadium sia personalmente che per tanti dei miei ragazzi. Abbiamo giocato 2/3 di gara benissimo - ha spiegato l'allenatore del Bologna in conferenza stampa -. Dispiace aver concesso pochissimo, ma non aver vinto. Dispiace non aver aggiunto due punti importantissimi alla nostra classifica. Peccato perché dobbiamo gestire la palla con più malizia. Nei minuti finali devi portare a casa il risultato. Questo è un percorso di crescita per i nostri ragazzi giovanissimi come Miranda e Iling. Possiamo ripetere queste prestazioni. A parte l'ultima azione tutto perfetto. Questo ha sporcato una gara strepitosa e una vittoria storica. Mi dispiace aver buttato via una vittoria, però rimane la prestazione".