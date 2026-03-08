Bologna, Italiano: "Distratti dietro e poco concreti davanti"

Il Bologna ci ricade. Settimo ko casalingo delle ultime 9 gare e finito chiuso un ciclo di 5 vittorie consecutive tra serie A ed Europa League: "Abbiamo tirato 19 volte, solo due nello specchio. Castro ha avuto quattro nitide occasione e le ha fallite. La verità è che siamo stati poco concreti davanti e disattenti dietro", le parole del tecnico rossoblù Vincenzo Italiano dopo la sconfitta contro il Verona. "A chi mi dice che lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa Italia dico che bisogna scordarsela, altrimenti c'è il rischio di pensare che con Pisa e Verona debba essere facile e come abbiamo visto non lo è".