Bologna, Italiano: "Daremo tutto nelle ultime partite, con la Juve sarà uno spareggio"

Vincenzo Italiano ha commentato così lo 0-0 tra il suo Bologna e l'Udinese: "Nel primo tempo sono partiti forte, lo temevamo visto il periodo negativo che stavano affrontando - le sue parole a Dazn -. Abbiamo giocato sotto tono, ma nella ripresa siamo venuti fuori bene e abbiamo creato le occasioni per vincerla. Ci è mancato il guizzo di altre occasioni, però la reazione mi è piaciuta. Champions? Siamo lì, chi sbaglierà meno otterrà qualcosa di importante. In queste ultime quattro partite dovremo dare tutto, la prossima con la Juve sarà praticamente uno spareggio. La finale di Coppa Italia? Ci giochiamo ancora tanto in campionato e terremo la spina attaccata. Sono contento di questo, poi ci avvicineremo con la giusta testa alla finale".