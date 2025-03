Bologna, Italiano: "A Verona sarà dura. Holm e Pedrola ci sono, Freuler out"

Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la partita che attende il Bologna: un'insidiosa trasferta a Verona. I felsinei hanno bisogno di punti pesanti per continuare a credere in un piazzamento che garantirebbe un posto in una coppa europea per la prossima stagione: "Nell'ultimo periodo abbiamo alternato grandi prestazioni al Dall'Ara a prestazioni non esaltanti fuori", commenta Italiano. "Per raggiungere i nostri obiettivi dobbiamo essere sempre gli stessi: dobbiamo mantenere quella voglia di ottenere punti per rimanere ai piani alti. Domani per noi sarà dura, ci aspetta una partita tosta contro una squadra che ha ritrovato entusiasmo. Il Verona ha grande ritmo, gioca tanto sulle seconde palle e cerca gli attaccanti".