BOLOGNA, INZAGHI: "CI SIAMO FATTI DUE GOL DA SOLI"

01/12/2018

"Una partita incredibile, in cui ci siamo fatti due gol da soli. Questa è la grave lacuna di oggi. Forse non abbiamo capito che dobbiamo salvarci, lottare su ogni palla. Credevo l'avessero capito, ora credo lo capiranno". Così Pippo Inzaghi, allenatore del Bologna, dopo il pesante ko contro la Samp. "La squadra ha avuto più possesso palla della Samp, abbiamo creato diverse occasioni poi la gara si è spenta piano piano", ha aggiunto. "Io sono convinto che ci salveremo, vedo la squadra giocare. Sapevamo che oggi ci avrebbero pressato e non possiamo giocare certi palloni con leggerezza. Abbiamo avuto delle disattenzioni inaccettabili, che mi hanno fatto arrabbiare molto", ha proseguito Inzaghi. "Sono molto amareggiato, ma sono convinto che ci tireremo fuori presto. Vedremo se servirà il bastone o la carota, ma chi non seguirà questa strada starà fuori. Io ci metto la faccia e mi prendo le mie responsabilità", ha concluso Inzaghi.