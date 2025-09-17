Bologna, Holm torna in gruppo

L'infortunio muscolare al soleo che lo aveva fermato negli ultimi giorni del precampionato sembra ormai alle spalle: Emil Holm è tornato ad allenarsi in gruppo e ora il Bologna e Vincenzo Italiano hanno un'arma in più nella gestione delle rotazioni tra campionato ed Europa League. L'obiettivo dell'esterno è quello di strappare una convocazione per la gara contro il Genoa e mettere qualche minuto nelle gambe nella prima uscita europea del Bologna, giovedì prossimo contro l'Aston Villa.