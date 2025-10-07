Bologna, Holm: "Per risolvere i problemi alla schiena, ho dovuto estrarre un dente del giudizio"

Momento complicato per Emil Holm che, per risolvere i problemi alla schiena che lo ha colpito nelle ultime settimane, ha dovuto ricorrere a cure decisamente diverse da quanto si aspettasse. Il difensore del Bologna ha infatti deciso di puntare sul dentista, scovando così l'origine del problema: "Per risolvere i problemi muscolari sono andato dal dentista. Quando ho avuto il problema alla schiena, mi hanno estratto il dente del giudizio e quindi il medico mi ha detto che non avrò più danni i muscolari. Mi è stato detto che avevo una tensione alla mascella che probabilmente si stava diffondendo in tutto il corpo. Voleva estrarre anche gli altri tre denti del giudizio, vedremo se funzionerà. Mi hanno detto che dopo non avrò più infortuni - ha spiegato Holm in un'intervista a Aftonbladet -. Odio andare dal dentista, è la cosa peggiore che conosco. Sono stati 40 minuti di panico, ma c'era lì la mia ragazza che mi ha sostenuto".