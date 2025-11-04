Bologna, Freuler operato con successo alla clavicola destra

Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti del Bologna a due giorni dalla partita col Brann. Lavoro di scarico per i più impiegati a Parma, esercitazioni tattiche e partitella per gli altri, con Ciro Immobile che si è allenato in parte con i compagni. Dopo la frattura scomposta della clavicola destra, stamattina Remo Freuler è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione chirurgica dall'equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo. Osserverà qualche giorno di convalescenza e inizierà poi le terapie: seguiranno prossimamente le valutazioni sui tempi di ripresa.