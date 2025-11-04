Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Bologna, Freuler operato con successo alla clavicola destra

04 Nov 2025 - 19:11

Sono ripresi a Casteldebole gli allenamenti del Bologna a due giorni dalla partita col Brann. Lavoro di scarico per i più impiegati a Parma, esercitazioni tattiche e partitella per gli altri, con Ciro Immobile che si è allenato in parte con i compagni. Dopo la frattura scomposta della clavicola destra, stamattina Remo Freuler è stato sottoposto ad intervento di stabilizzazione chirurgica dall'equipe del prof. Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo. Osserverà qualche giorno di convalescenza e inizierà poi le terapie: seguiranno prossimamente le valutazioni sui tempi di ripresa. 

Ultimi video

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

01:35
DICH DE ZERBI VIGILIA 4/11 DICH

De Zerbi: "Emozionante giocare contro un'italiana, l'Atalanta è diversa dalle altre perché tifo Brescia"

00:38
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO lunga DICH

Chivu e il consiglio a capitan Lautaro: "Sorridi di più"

00:15
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

00:27
MCH AUTOGOL D'AUTORE GIAPPONESE 4/11 MCH

Per la serie autogol d'autore, una perla alla rovescia dalla Champions League asiatica

01:28
Boom boom Castro

Boom boom Castro

01:35
3 gol in 4 partite

3 gol in 4 partite

02:09
Di Gregorio e Spalletti

Spalletti e l'uomo "DiGre": siparietto da Champions

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:56
Serie B, quattro giocatori squalificati per un turno
20:35
Juventus, Locatelli: "Con Spalletti tutto a posto, vogliamo fare entrambi bene"
20:15
Manchester City, Haaland: "Io come Messi e CR7? Nessuno come loro due"
19:56
Champions League: le formazioni ufficiali di Juve-Sporting Lisbona
19:27
Marsiglia, Hojbjerg: "De Zerbi è al livello di Conte e Guardiola"