Bologna, Ferguson torna in gruppo ma si ferma Holm

Arrivano aggiornamenti dall'infermeria del Bologna. Ci sono buone e cattive notizie per mister Vincenzo Italiano: partendo dalle note positive, Lewis Ferguson torna in gruppo e si candida per una maglia per la partita contro il Parma (se non dall'inizio sicuramente a partita in corso). Passando a quelle negative invece, Emil Holm starà ai box per almeno tre settimane a causa di una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra. Questa la nota del club: "Continua la preparazione della squadra alla sfida contro il Parma di sabato: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro tattico e partitella, con Lewis Ferguson che è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Jens Odgaard, terapie per Estanis Pedrola. In seguito a un risentimento accusato nei giorni scorsi, Emil Holm è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra, con tempi di recupero di 3 settimane".