"Cerco sempre di farmi trovare pronto. Tutti vorremmo giocare, ma è importante rispettare i compagni che giocano al nostro posto". Così Giovanni Fabbian ha commentato la vittoria contro il Como segnata anche da una sua rete. "De Silvestri è il numero uno in campo e fuori. E' il nostro maestro di vita - ha aggiunto -. Senza di lui non saremmo qui e non avremmo giocato la Champions".