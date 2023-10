Bologna, Di Vaio: "Rinnovo Motta? Ne parliamo. Per Arnautovic offerte dal Milan"

IL MERCATO FELSINEO

Il direttore sportivo rossoblù ha raccontato alcuni retroscena di mercato nel corso di un'intervista concessa a "Radio Sportiva"

Marco Di Vaio veste ormai da qualche anno il ruolo di bandiera per il Bologna. Dopo aver disputato quattro stagioni a cavallo fra gli Anni Duemila e Duemiladieci segnando 65 reti e sfiorando il titolo di capocannoniere, dal 2022 ricopre il ruolo di direttore sportivo collaborando attivamente con il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori. Proprio in questo ruolo l'ex calciatore romano ha seguito le ultime trattative di mercato che hanno coinvolto i felsinei, dalla cessione di Marko Arnautovic al rinnovo di Thiago Motta.

Proprio in merito al passaggio del giocatore austriaco all'Inter, Di Vaio si è soffermato nel corso di un'intervista concessa a "Radio Sportiva" svelando alcuni retroscena. "Il mister era preoccupato dalle voci su Arnautovic, il mercato a volte non lo comandi e a volte lo subisci - ha spiegato l'ex attaccante di Salernitana e Juventus - Su Marko dico che in due anni, riportandolo dalla Cina, scommettendo noi su di lui e lui su di noi, ha ricevuto offerte dal Manchester United, dal Milan, dalla Roma. Poi è arrivata l’Inter, dove era già stato, e abbiamo fatto fatica a fargli dire di no".

Un interessamento che ha costretto gli emiliani a cedere il proprio "faro", ma che ha consentito loro di puntare su Joshua Zirkzee, protagonista in questa prima fase di stagione e autore di uno dei due gol realizzati nel pareggio con i nerazzurri: "È al primo anno vero come prima punta, in un club importante come il nostro. La sua risposta dopo l’addio di Arnautovic è stata ottima come attenzione, voglia: ha grandi potenzialità, sta dimostrando che può migliorare giorno per giorno - ha sottolineato Di Vaio -. Ha un atteggiamento diverso ora, quando sbaglia vuole migliorare e raggiungere i livelli più alti. E’ un Arnautovic con dieci anni di meno, ha quelle caratteristiche lì".

Di Vaio è infine intervenuto anche in merito alla situazione di Thiago Motta, capace di rilanciare il Bologna nelle ultime due stagioni e pronto per il rinnovo di contratto: "Ne stiamo discutendo, c'è la volontà di discutere, anche da parte sua, di trovare un accordo su programmi e progetti futuri. Cerchiamo di chiudere l'accordo e di prolungare".