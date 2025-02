Bologna, De Silvestri: "Con il Milan non è uno spareggio"

Lorenzo De Silvestri è pronto ad affrontare il recupero fra Bologna-Milan, tuttavia il capitano dei rossoblu non vuole parlare di spareggio come spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Questo è un termine forse giornalistico. Non lo è: manca ancora una marea di punti in palio. Tutti noi crediamo nel meglio, nel tornare in Europa, ma magari più l’asticella si alza e più si creano preoccupazioni o aspettative. All’ambiente chiedo di essere positivo, di restare come noi sul pezzo fino alla fine. Unione e sostegno. Poi si vedrà. Se potessi togliere un giocatore al Milan direi Reijnders: mi pare inarrestabile".