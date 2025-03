Bolivia: squalificato 2 anni dopo esser arrivato in Nazionale con la carta d'identità del fratello morto

Diego Hernan Montaño Moizán ha raggiunto dopo anni il sogno di vestire la maglia della nazionale della Bolivia, tuttavia per tagliare questo traguardo è stato necessario usufruire di un escamotage poco legale. Il giocatore dell'Aurora de Cochabamba non solo ha mentito sull'età, ma per anni si è presentato con l'identità di Gabriel Montaño Moizán, fratello morto in precedenza e più giovane di cinque anni. Il calciatore è stato quindi squalificato per due anni non facendo l'esordio con la Nazionale, ma soprattutto costringendo il club a subire 33 punti di penalizzazione per l'inganno.