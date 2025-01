Bocchetti: "Genoa-Monza come una finale, contento del mercato"

"Noi non ci discostiamo da quella che è la partita di lunedì. Per noi è fondamentale perché ci permette, se dovessimo prendere punti, di muovere la classifica che è la cosa più importante. Il mercato viene dopo, noi restiamo concentrati. La settimana è stata molto positiva, i ragazzi hanno lavorato benissimo. Per sostenere i nostri ritmi c'è bisogno di lavorare e li ho visti concentrati, sono convinto che faranno una grandissima gara lunedì". Così l'allenatore del Monza Salvatore Bocchetti parlando in conferenza stampa in vista della partita contro il Genoa. Ancora sul mercato. "Sono contento, è un segnale della società che ci crede. Avere tanti giocatori a disposizione è meglio, abbiamo più scelta e possiamo lavorare usufruendo di più opzioni. Per Urbanski oggi è stato il suo primo allenamento, Lekovic ha fatto una grandissima settimana. Come ha detto il dottor Galliani se uno parte, un altro arriva. Il club lavora alla grande e tutti i giorni c'è sintonia", ha concluso.