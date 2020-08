Bloomberg: ecco i presidenti di calcio più ricchi in Italia

BLOOMBERG

Nella top 500 degli uomini più ricchi del globo non figura alcun rappresentante della famiglia Elkann/Agnelli (Juventus), come segnala Calcio & Finanza. Stesso discorso per Paul Singer, azionista di controllo del Milan. Neanche Dan Friedkin, neo-proprietario della Roma, figura nella graduatoria.

Allargando lo sguardo all'Europa, il presidente calcistico più ricco è Carlos Slim (Oviedo, con 45,7 miliardi di dollari di patrimonio) davanti a François Pinault (Rennes, 38,1 miliardi di dollari) e Roman Abramovich (Chelsea, 15,9 miliardi di dollari).