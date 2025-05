Betis-Chelsea, Maresca: "Se oggi sono qui è grazie a Pellegrini"

Il tecnico della squadra di Siviglia Pellegrini è un maestro per Maresca, visto che ha giocato a Malaga agli ordini del cileno ed è stato suo vice al West Ham United: "Se oggi sono dove sono è grazie a lui. Ho lavorato con Manuel per quattro anni, due da giocatore e due nel suo staff, quindi gli devo molto. Sono grato per il rapporto che abbiamo e per i consigli che mi dà. Mi ha detto di non cambiare mai. Diceva sempre che i giocatori e gli allenatori hanno fretta di cambiare, mi ha sempre detto che la cosa migliore è rimanere fedeli a se stessi". Non si possono paragonare le finali vissute da allenatore e quella da giocatore: "Sono come il giorno e la notte. Da giocatore pensi più a te stesso, mentre da allenatore devi pensare a 30 persone e a tante altre cose: non c'è proprio paragone. Al Man City ho avuto la fortuna di vivere una finale di Champions League da viceallenatore, quindi ho una certa esperienza".