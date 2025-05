Nicola Berti "gioca" Psg-Inter in anticipo: "Non dico che siamo favoriti che porta male ma i nerazzurri sono più forti dei francesi. Il City 2023 ma anche Bayern o Barcellona di quest'anno erano più forti. Ce la giochiamo alla grande, io sarò a Monaco per sostenere i ragazzi" le parole alla Gazzetta dello Sport.