Tifosi Brescia davanti a Tribunale Figc, 'Cellino vattene'

E' in programma questa mattina l'udienza sul caso del Brescia davanti al Tribunale federale nazionale della Figc. Il club rischia il deferimento per possibili irregolarità nel pagamento degli stipendi. Il Brescia rischia il deferimento e una conseguente penalizzazione che potrebbe cambiare la classifica della Serie B. I dirigenti del club oggi non dovrebbero presentarsi davanti al Tribunale e mandare solo una nota scritta tramite i propri avvocati. Intanto, proprio a via Campania a Roma dove oggi è in programma l'udienza si è radunato un piccolo gruppo di tifosi del Brescia che ha esposto due striscioni contro Cellino con su scritto 'Cellino vattene' e 'Cellino bullo!'. La firma su entrambi è quella del gruppo degli Ultras Brescia 1911.