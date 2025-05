Cagliari, Nicola: "Con il Napoli non ci sarà Caprile "

Il Cagliari si prepara ad affrontare la sfida scudetto con il Napoli e per farlo dovrà far a meno di due suoi titolari come spiegato da Davide Nicola in conferenza stampa: "Di certo non ci saranno Gaetano e Caprile, che ha giocato infortunato nella gara contro il Venezia. Lo ringrazio per essere rimasto in campo nonostante il problema. Purtroppo è una distrazione di primo grado alla gamba. Zortea sta facendo un'ecografia, Pavoletti dovrebbe esserci. Luvumbo. Domani vedremo una grande gara, sembra che Como e Cagliari siano diventati crocevia per lo scudetto. Se lo giocheranno Inter e Cagliari. Noi siamo persone serie e faremo la nostra gara".