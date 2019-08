Berlino torna a dividersi, ma per fortuna solo calcisticamente. Nel fine settimana riparte la Bundesliga. E tra le protagoniste del massimo campionato tedesco, oltre all'ambizioso Hertha, ci sarà anche la neopromossa Union Berlino. Il primo derby è previsto nel fine settimana del 2 novembre, in casa dell'Union. Mentre l'Hertha vuole costruire un nuovo stadio nella parte occidentale della città, l'Union ha già il tutto esaurito nel suo impianto da 22.102 posti in quella est, dove domenica riceverà il Lipsia. E dove 450 fan esporranno le foto dei tifosi defunti - amici e parenti - così che possono essere ricordati. Per l'attesissimo incontro casalingo con il Borussia Dortmund, in programma sabato 31 agosto, il club ha deciso di affidarsi ad una lotteria per distribuire i biglietti. Era dal 2009, quando retrocesse l'Energie Cottbus, che una società dell'ex Germania Est non partecipava alla Bundesliga. Promossa lo scorso maggio grazie ai playoff, l'Union Berlino ha militato nella Oberliga, sciolta nel 1991 in seguito alla riunificazione dell'anno prima. Da parte sua l'Hertha è alla settima stagione nel calcio che conta, ha un nuovo allenatore, un nuovo investitore e speranze di qualificazione europea dopo anni non spettacolari. L'allenatore dell'Hertha, Ante Covic, ha affermato di puntare a "vincere entrambi i derby. Vogliamo dimostrare che l'Hertha è il club della capitale, il n.1 a Berlino". A giugno il club ha annunciato che l'investitore Lars Windhorst ha acquistato un partecipazione del 37,5% nella società per 125 milioni di euro. La Bundesliga è un grande salto per l'Union, peraltro abituato a sopravvivere alle avversità. Il club andava orgoglioso della sua resistenza al regime della Germania dell'Est e della rivalità con l'odiata Dynamo Berlino, club di Erich Mielke, capo della Stasi. La Dynamo vinse dieci titoli dell'Est consecutivi tra il 1979 ed 1988, tra accuse di partite truccate e favori influenzati dalla politica. L'Union ha affrontato anche difficoltà finanziarie ed una retrocessione fino alla quarta serie, prima di diventare la quinta squadra di Berlino a giocare in Bundesliga dopo Hertha, Tasmania Berlino, Tennis Borussia Berlino e Blau-Weiss 90 Berlino - tutti con base nella zona ovest della città.