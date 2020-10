Lapadula, autogol clamoroso: il tatuaggio è sbagliato e il web non perdona

La sua stagione con la maglia del Benevento è iniziata in modo molto positivo, tre partite e un gol, ma altrettanto non si può dire della sua immagine sui social network, dove Gianluca Lapadula è stato protagonista di un clamoroso autogol. L'attaccante ex Milan, padre pugliese e mamma peruviana, ha infatti deciso di omaggiare le origini materne con un grande tatuaggio fra spalla e braccio, ma il soggetto che dovrebbe rappresentare "le mie origini, metà del mio cuore, metà del mio sangue" non è un guerriero Inca, simbolo del Perù, ma un Apache e cioè un nativo americano. Inevitabilmente il tweet del calciatore ha scatenato battute, critiche e tantissima ironia sul social network, tanto che su Twitter è stato inaugurato un nuovo filone di tendenza, il 'secondo Lapadula', che conta già decine e decine di meme.