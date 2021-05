Benevento, furia Vigorito contro l'arbitro Mazzoleni: "Mandato per ammazzare le squadre del sud"

QUI BENEVENTO

Il presidente dei sanniti implacabile dopo il rigore tolto al Var: "Non sa neanche guardare il monitor"

Il Benevento ha perso 1-3 in casa contro il Cagliari nello scontro salvezza, restando al terzultimo posto che a tre giornate dalla fine vorrebbe dire retrocessione. Nella sfida contro i sardi però è stato tolto un rigore a Viola dopo il richiamo dell'arbitro Mazzoleni al Var, scelta che ha mandato su tutte le furie il presidente dei sanniti Oreste Vigorito: "Quando vogliono uccidere una squadra del sud, mandano Mazzoleni ad arbitrare. Nemmeno il monitor sa guardare".

In campo Doveri aveva assegnato il calcio di rigore dopo il contatto nel finale tra il difensore del Cagliari Asamoah e Nicolas Viola, poi dopo il richiamo di Mazzoleni al Var è tornato sui propri passi. Durissime le parole del patron del Benevento: "Credo che con i mezzi che ha a disposizione, il calcio possa fare a meno di fare filosofia e discutere di massimi sistemi e teoremi e debba fermarsi a guardare le immagini, che hanno visto in tutta Italia. Tutti tranne Mazzoleni: non ho mai parlato di arbitri, ma mi sono arrivati messaggi da Napoli, e tutti hanno scritto che Mazzoleni è messo lì sempre per ammazzare le squadre del Sud. Possiamo togliere il VAR, è diventata una scusante per le loro cazzate. Noi stiamo perdendo un anno di sacrifici, mentre lui sta col culo sulla panchina a guardare la tv e cambiare le decisioni. È una vergogna!".

INZAGHI: "SQUADRA IN LACRIME, SI SENTE DERUBATA"

E' un Pippo Inzaghi davvero amareggiato quello che commenta la sconfitta con il Cagliari. "Io sono orgoglioso della mia squadra e dobbiamo ancora crederci, siamo a 3 punti dallo Spezia e ci sono ancora 3 partite - ha spiegato il mister del Benevento - Oggi c'è grande tristezza, la squadra piangeva perché si è sentita derubata. Sono nel calcio da tanto tempo ma è brutto. Vogliamo retrocedere per i nostri demeriti, ma non doveva andare così. Infine il tecnico dei sanniti ha ricordato che "lo stesso Var doveva intervenire anche domenica scorsa in Napoli-Cagliari su Osimhen. Dopo una settimana di polemiche non puoi mandare lo stesso Var".