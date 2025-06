Bayern, Muller: “Posso continuare la mia carriera in MLS”

Il futuro di Thomas Muller potrebbe essere in America, dove il calciatore tedesco è impegnato in questo momento nel Mondiale per Club con il Bayern Monaco. Dopo una vita passata con i bavaresi, Muller a fine stagione lascerà il Bayern ed è pronto per una nuova avventura. “C’è la possibilità di continuare la mia carriera in MLS. Devo prima valutare con attenzione tutti gli aspetti, ma al momento il mio obiettivo principale è il Mondiale per Club. Sono consapevole delle possibili trattative in corso, ma il torneo resta la mia assoluta priorità. Non ho fretta in questo momento”. Trattative che ci sono, con tre club di MLS che sono sulle tracce di Muller. Il tedesco piace a Cincinnati, ai Los Angeles FC e soprattutto a Philadelphia, squadra favorita per accogliere in America la leggenda del Bayern.