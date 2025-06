Juve, Locatelli: "Brutta partita, ma non dobbiamo abbatterci"

Manuel Locatelli non ha nascosto la delusione per la pesante sconfitta rimediata contro il Manchester City al Mondiale per Club. "Brutta partita, analizzeremo che cosa abbiamo sbagliato. Ora dobbiamo recuperare le energie e pensare alla prossima partita. Non bisogna abbatterci, ma analizzare dove abbiamo sbagliato. Chiaro che abbiamo fatto tanti errori, ma dobbiamo guardare avanti. Come abbiamo sempre fatto, non parliamo di obiettivi ma pensare a fare il meglio possibile. Per andare in fondo devi affrontare le più forti", ha detto a Mediaset.