Bayern Monaco, Kane avvisa l'Inter: "Siamo sempre i favoriti per la vittoria"

Harry Kane è stato ancora una volta uno dei grandi protagonisti della vittoria del Bayern Monaco in Champions League contro il Bayer Leverkusen ed è pronto a esserlo anche nei quarti di finale contro l'Inter. L'attaccante inglese ha avvisato i nerazzurri ai microfoni di Sky Sports spiegando quali siano gli obiettivi dei tedeschi: "Il Bayern è sempre tra i favoriti. Penso che abbiamo dimostrato che tipo di squadra siamo. Vogliamo crescere nella competizione. Abbiamo avuto alcuni risultati che non sono stati così buoni e penso che abbiamo imparato da loro e dobbiamo continuare a imparare. Ora siamo nei quarti di finale, dove il Bayern appartiene, e vogliamo godercela - ha sottoloneato Kane -. Sarà una partita difficile. San Siro è uno stadio difficile dove giocare, ma possiamo creare problemi a qualsiasi squadra. Affronteremo la partita come qualsiasi altra, preparandoci bene e trovando errori che possiamo sfruttare".