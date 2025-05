Bayern, Harry Kane alza il primo trofeo dopo 15 anni di carriera

Harry Kane, che ha vinto il titolo tedesco con il Bayern Monaco, dopo 15 anni di calcio ad alto livello ha conquistato il primo titolo in carriera. Con il Tottenham arriva per 3 volte sul podio della Premier League, perde 2 finali di League Cup e soprattutto la finale di Champions League 2018/19. Arrivato al Bayern, non riesce a conquistare il titolo tedesco che va al Bayer Leverkusen. Perde anche la finale di Supercoppa di Germania contro il Lipsia, esce presto dalla Coppa di Germania e viene eliminato in semifinale di Champions League dal Real Madrid. Con la Nazionale inglese arriva quarto al Mondiale del 2018 e perde in finale a Wembley l'Europeo del 2021 contro l'Italia.