Bayern e Psg in fuga, Barca cerca la 10/ vittoria di fila

SPAGNA: il Barcellona ha approfittato del recupero con l'Osasuna per allungare a +3 sul Real e a +7 sull'Atletico, e ora cerca la decima vittoria di fila col Girona, ridimensionato dopo l'uscita dalla Champions. Più facile il compito del Real Madrid, che riceve la terzultima, il Leganes. Sarà l'occasione per Vinicius e Rodrygo per attenuare la delusione per il nuovo tonfo del Brasile in casa con l'Argentina anche se è scoppiata la polemica per la 'condotta indecente' di Mbappè, Vinicius, Rudiger e Ceballos dopo il derby con l'Atletico. La squadra di Simeone intanto è dilaniata dalle polemiche per l'uscita in Champions col Real e dallo scoramento per il successivo netto ko col Barca. Rischia di essere risucchiato dal rodato Athletic di Nico Williams, col pensiero di voler raggiungere la finale di Europa che ospitera' in casa. Ora è a -4 dall'Atletico e riceve l'Osasuna. Chiude il programma il derby di Siviglia, col Betis favorito e in lizza per il quinto posto. Domani: 14 Real Sociedad-Valladolid, 16.14 Espanyol-Atletico, 21 Real-Leganes. Domenica 30: 14 Getafe-Villarreal, 16.15 Barcellona-Girona, 18.30 Athletic-Osasuna, 21 Betis-Siviglia.