L'attaccante olandese del Basilea, Ricky van Wolfswinkel, è in cura per un aneurisma cerebrale scoperto dopo aver fatto una serie di accertamenti a seguito di una commozione cerebrale subita durante la gara di Champions con il Lask Linz disputata il 7 agosto scorso. Lo comunica il club svizzero sull'account Twitter della società. L'olandese, 30 anni, ha dichiarato - come riporta la Bbc - di dover stare "almeno sei mesi" fuori dai campi da gioco. "Sono contento che l'aneurisma cerebrale sia stato scoperto. Normalmente un aneurisma cerebrale non viene scoperto in tempo", ha detto van Wolfswinkel. L'ex attaccante di Norwich è stato colpito negli ultimi minuti della gara persa per 2-1 ed è stato portato in ospedale dopo che il team medico del Basilea ha constatato la gravità della situazione e della commozione cerebrale. "I medici hanno fatto una serie di esami e alla fine hanno scoperto che ho un aneurisma cerebrale", ha aggiunto.