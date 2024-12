"Sono tornato in America un paio di settimane fa ma sento già la mancanza di Firenze". Così Giuseppe Barone, figlio dell'ex direttore generale della Fiorentina Joe, che ai microfoni di Radio FirenzeViola ha svelato di sognare un giorno un ingresso in società: "In futuro sarebbe bello lavorare nella Fiorentina. Non si sa mai - ha detto - Nella mia testa c’è una strada. Non voglio dire tanto, ma sicuramente sarà nel mondo del calcio".