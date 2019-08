Domenica il Bari esordirà in Coppa Italia al San Nicola contro la Paganese. In occasione della gara, che si disputerà alle 20.30, il club ha diffuso la numerazione delle maglie dei calciatori per la prossima stagione: numero 10 sarà Floriano, il 7 andrà al top player della categoria, il bomber Antenucci. Ecco l'elenco: 1 Frattali, 3 Perrotta, 4 Costa, 6 Di Cesare, 7 Antenucci, 8 Hamlili, 9 Simeri, 10 Floriano, 11 Neglia, 12 Liso, 13 Sabbione, 14 Bolzoni, 16 Corsinelli, 17 D'Ursi, 18 Kupisz, 19 Ferrari, 20 Folorunsho, 21 Feola, 22 Marfella, 23 Schiavone, 24 Cascione, 26 Berra, 27 Terrani, 29 Scavone.