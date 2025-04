Barcellona, Yamal: "Inter? Il campionato non conta. Ammiro Lautaro e Barella"

"I risultati dell'Inter in campionato non hanno nulla a che vedere con la Champions. Stanno giocando una semifinale, daranno tutto, come noi". Parole dell'attaccante del Barcellona Lamine Yamal alla vigilia della gara di andata contro i nerazzurri. "Apprezzo soprattutto Barella e Lautaro - ha proseguito - In difesa sono forti come una classica squadra italiana, ma sono bravi anche in contropiede. Sono una squadra che mi piace molto". E ancora: "Non mi paragono a nessuno, lo stesso vale per Messi. Ammiro Leo, è il migliore. Ma confrontarmi con gli altri giocatori non ha alcun senso".