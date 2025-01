Barcellona, su caso Olmo-Victor opposizione chiede dimissioni Laporta

Dieci gruppi di associazioni legate al Barcellona hanno chiesto le dimissioni "immediate" del presidente del club blaugrana, Joan Laporta, e del suo consiglio di amministrazione. Attraverso un comunicato diffuso oggi, domenica 5 gennaio, gruppi, piattaforme e associazioni legate al club del Barça, tra cui "Sì al futuro", rappresentato da Víctor Font , e "Som un clam" di Joan Camprubí, chiedono la marcia indietro del numero uno del club dopo i casi Dani Olmo e Pau Víctor con il mancato tesseramento dei due giocatori per non aver rispettato le scadenze fissate al 31 dicembre 2024.