Barcellona, pronta la mozione per le dimissioni di Laporta dopo il caso Dani Olmo

Dopo lo stop alla registrazione del contratto di Dani Olmo, in casa Barcellona si vivono ore particolarmente tese. Secondo quanto riportato da Sport una serie di gruppi di opinione, associazioni e piattaforme legate al club blaugrana avrebbe pubblicato un comunicato congiunto per chiedere le dimissioni del presidente Joan Laporta minacciando di passare alle vie legali qualora ciò non accadesse. Nelle prossime ore potrebbe arrivare inoltre una mozione ufficiale da parte dei consiglieri della società catalana avvicinando così l'addio del patron.