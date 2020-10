Barcellona nel caos: si è dimesso il presidente Bartomeu

SPAGNA

Dopo un'estate rovente, caratterizzata dalla crisi con Leo Messi, il Barcellona piomba nel caos totale proprio alla vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus. Il presidente Bartomeu e tutta la sua giunta direttiva ha infatti deciso di rassegnare le dimissioni dopo aver appreso la posizione della Generalitat de Catalunya sul voto di censura. La Generalitat aveva scritto al club di non vedere "impedimenti legali o a detenere il voto di sfiducia, purché nel protocollo organizzativo siano compresi i requisiti che il gruppo tecnico PROCICAT ha presentato nella riunione del 21 ottobre ”. La risposta del Governo (firmata dai capi dei dipartimenti di Presidenza, Interno, Salute e Sport) è invece il rifiuto della volontà del club di rinviare il voto “per motivi di salute”, fissato presso la sede unica del Camp Nou per il 1 ° e il 2 novembre.

In pratica Bartomeu ha lasciato l'incarico e non si sottoporrà quindi al voto della mozione di sfiducia che minacciava di espellerlo dalla presidenza. Nonostante le resistenze di lunedì, quando aveva negato di aver mai pensato alle dimissioni, a distanza di poche ore ha ceduto alle pressioni lasciando la presidenza.

LE PAROLE DI BARTOMEU

L'ormai ex numero uno del Barcellona ha spiegato in conferenza stampa i motivi della sua decisione: "Buonasera. Sono qui per annunciare le mie dimissioni e quelle del resto del consiglio di amministrazione. È una decisione meditata da tutti. Questa mattina ho ricevuto la risposta della Generalitat e la risposta è chiara: il Governo della Generalitat ribadisce che non ci sono impedimenti regole legali per tenere il voto di sfiducia. Ciò significa che chiedono che il voto sia decentralizzato. Non fanno menzione della nostra proposta di avere 15 giorni di margine per poter garantire le necessarie misure di sicurezza".

"Ecco perché abbiamo chiesto loro una copertura legale, la stessa che avevano richiesto al governo centrale. Hanno deciso di non concedere quello che loro stessi avevano chiesto. Hanno scelto di lavarsi le mani in una situazione che è scomoda per loro. A mezzogiorno è stata convocata una riunione del tavolo del voto di sfiducia. Sia i promotori della mozione che il presidente del consiglio si sono opposti al cambio di date e hanno assicurato che avrebbero intrapreso un'azione legale contro il Consiglio di Amministrazione. Alcune decisioni oltre a essere incomprensibili, mi sembrano irresponsabili. È una dichiarazione forte, ma è quello che penso. In un momento in cui la Generalitat prende decisioni e insinua il lockdown nel fine settimana per il rischio di far crollare il sistema sanitario. Vediamo versioni contraddittorie. In questo momento non riesco a trovare un altro aggettivo che irresponsabile. Come Consiglio di Amministrazione dobbiamo agire in modo responsabile, dovevamo garantire la salute di tutti. Non volevamo essere nella posizione di mettere a rischio la salute. Sappiamo di aver lasciato il club nelle mani di un dirigente, che in questi tempi di pandemia non sappiamo se potrà convocare le elezioni. La volontà del Consiglio non è mai stata quella di perpetuarsi nel club. Dopo l'eliminazione della Champions League sarebbe stato facile dimettersi, ma dovevamo garantire il futuro del club nel mezzo di una crisi globale senza precedenti. Non potevamo lasciare il club nelle mani di un manager. Chi avrebbe ingaggiato un allenatore o ingaggiato giocatori o garantito la continuità di Messi o modificato gli stipendi? Come consiglio di amministrazione avevamo l'obbligo di farlo".

E ancora: "Convochiamo le elezioni per la prima data disponibile secondo lo statuto. Le dimissioni anticipate avrebbero causato in poche settimane un vuoto di potere che avrebbe dovuto prendere decisioni di vasta portata. Non avevamo motivo di dimetterci con un'elezione convocata a marzo. Non volevamo scappare nonostante il logoramento personale. Un club come il Barça deve avere transizioni ordinate. Troppe volte abbiamo trovato la scadenza anticipata del mandato e quindi il nostro statuto prevede questo ampio margine nella richiesta di elezioni. È stato suggerito che avevamo cose da nascondere e che avevamo paura di approvare. Tutto falso. Dicono che ho una grande capacità di resilienza, ma quello che ho è molta esperienza. Ho sempre difeso che la nostra autocritica ci rende più forti e quello che abbiamo vissuto in questi mesi supera il limite. Sono stato insultato e minacciato, come tutti i membri del consiglio".