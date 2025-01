Barcellona, Flick ottimista sul caso Olmo: "Ho fiducia nel club"

L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, si è detto ottimista sulla soluzione del caso di Dani Olmo e di Pau Victor - i giocatori che dall'1 gennaio non sono più nella lista dei tesserati blaugrana a causa della crisi finanziaria del club, che non rispetta i rigidi parametri sugli ingaggi imposti dalla Liga - ma ha ammesso di non essere certo contento della situazione, che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi. In mattinata il tecnico ha incontrato il presidente, Juan Laporta, che però al momento tace e aspetta di avere novità sulla vicenda da parte della Liga e della federcalcio prima di esprimersi. "Se sono onesto, non sono contento della situazione e nemmeno i giocatori - ha detto Flick alla vigilia di una partita di Coppa del Re, dove al momento non potrà impiegare i due giocatori -, ma è così e dobbiamo accettarlo, siamo professionisti. Io devo allenare e il club deve fare il suo lavoro. La società ha la mia fiducia, sono sempre positivo sulle cose, ma dobbiamo aspettare la decisione". La Liga ha negato il tesseramento dei due acquisti della scorsa estate, Olmo da Lipsia e Pau Victor dal Girona, in quanto, a detta dell'ente presieduto da Javier Tebas, dal 31 dicembre sono venute a mancare le necessarie garanzie relative alla sostenibilità finanziaria. Infatti i loro stipendi eccedono i limiti salariali fissati, due volte all'anno, dalla Liga per ciascun club e il Barca, molto indebitato, non può più rispettarle dopo il rientro in rosa per fine infortunio del centrale danese Andreas Christensen. Il club deve dimostrare di avere i soldi necessari per poter prolungare al 30 giugno l'iscrizione dei due giocatori e ha inviato nuova documentazione, che viene in queste ore valutata fagli organismi di controllo per dare o meno il via libera.