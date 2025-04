Barcellona, Flick: "Non bello quello che sta succedendo ad Ancelotti"

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di Copa del Rey contro il Real Madrid. Il tecnico tedesco ha parlato anche della pioggia di critiche che sta cadendo sulla testa di Carlo Ancelotti: "Non è bello vedere quello che sta succedendo ad Ancelotti. il Real Madrid ha uno dei migliori allenatori al modno, merita rispetto. Carlo ha vinto tutto in ogni classe, è un gentiluomo... ho un rispetto altissimo per lui e per me è un piacere incontrarlo per la finale di Copa del Rey"