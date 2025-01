Barcellona, Balde: "Verso di me insulti razzisti a Getafe"

Ennesimo caso di razzismo in uno stadio spagnolo. Il difensore del Barcellona Alejandro Balde si è lamentato degli insulti razzisti rivoltigli dai tifosi del Getafe dagli spalti dello stadio 'Coliseum' durante il match tra le due squadre finito 1-1. "Ho ricevuto diversi insulti razzisti da alcuni tifosi - ha detto Balde nel dopopartita -, e penso che sia una cosa che io debba denunciare qui. E anche che si tratta di qualcosa che non dovrebbe continuare a succedere". Il difensore del Barça ha informato l'arbitro dell'accaduto durante la partita, ed è stato attivato il protocollo antirazzista della Spagna, con conseguente annuncio dell'altoparlante che ha invitato a smetterla coloro che stavano insultando in quel modo i calciatori. Molto arrabbiato per questo anche il tecnico 'blaugrana' Hansi Flick. "Non c'è spazio per questo nel calcio o nella vita, è incredibile, al tempo in cui viviamo è totalmente sbagliato - le parole di Flick -. Questi devono stare a casa. Non devono andare alla partita, devono stare a casa. Dobbiamo lottare contro di loro, è la cosa migliore, e anche le persone intorno a loro possono fare qualcosa, tutti possano farlo".