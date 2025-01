"Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e Forza Genoa”. Così su Instagram Mario Balotelli, anche oggi in panchina per tutta la partita nella trasferta di Lecce.