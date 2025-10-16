Bale: "Come altri temo la bancarotta. Quando smetti c'è da ricostruire un'esistenza"

Anche di questi problemi ha parlato Gareth Bale. L' ex capitano del Galles, nonché Mister 100 milioni del Real Madrid, ha confessato le paure post ritiro, arrivato nel suo caso due anni fa a 34 anni. "È sempre stata una cosa che mi ha spaventato - ha detto il gallese in un'intervista a Front Office Sports -. Si legge di atleti che terminano la loro carriera e finiscono in bancarotta. Non sanno come gestire i propri soldi, molti vivono una vita nel lusso, cosa che io ho cercato di evitare. Ho sempre prestato attenzione a come sarebbe stata la mia vita dopo il calcio".