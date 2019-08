"In Serie B affronteremo la fase sperimentale del VAR nella prima parte della stagione, dopo averli avuti nei playoff dello scorso anno. Per noi è molto importante questo strumento tecnologico, al servizio dell'uomo e quindi degli arbitri che sono loro a prendere le decisioni. E' uno strumento che ci aiuta ad affrontare la stagione in modo piu' sereno, con maggior chiarezza, trasparenza e dando segnali positivi". Così il presidente della Lega B Mauro Balata nel corso della tradizionale conferenza stampa con gli arbitri alla vigilia dell'inizio dei campionati.