Nottingham Forest in ansia per Awoniyi: il nigeriano è in coma farmacologico dopo essersi scontrato con il palo

Sono ore di angoscia in casa Nottingham Forest dove si attendono novità sulle condizioni di Taiwo Awoniyi. Il calciatore nigeriano è in coma farmacologico in seguito all'operazione d'urgenza svolta per la lesione addominale subita durante il match contro il Leicester. L'infortunio è arrivato al minuto 88 della trentaseiesima giornata di Premier League quando Awoniyi ha sbattuto l'addome contro il palo della porta avversaria.